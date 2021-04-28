أرباح البنوك تعزز مكاسب الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بفضل توقعات بموسم نتائج جيد عقب نتائج مالية قوية لدويتشه بنك ومجموعة لويدز المصرفية وبنوك أخرى.

ارتفع مؤشر يورو ستوكس 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة وزاد القطاع المصرفي في المنطقة 1.1 بالمئة.

وقفز سهم دويتشه بنك 5.2 بالمئة ليتصدر مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية، إذ ساهمت قوة بنكه للاستثمار في التصدي لأوضاع معاكسة بسبب إعادة الهيكلة والجائحة.

وتصدرت مجموعة لويدز مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بمكسب 4.2 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح أفضل من التوقعات. كما ارتفع إس.إي.بي السويدي وسانتاندر الإسباني بفضل نتائج فصلية.

وبحسب بيانات ريفينيتف آي.بي.إي.إس فمن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري 71.3 بالمئة مقارنة بها قبل عام، بما يشكل ارتفاعا عن توقعات الأسبوع الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 61.2 بالمئة. (رويترز)