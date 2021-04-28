شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تنجز 10 آلاف رخصة بنمو 16% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 10008 رخص صادرة ومجددة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 16 % عن الفترة نفسها من عام 2020 بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة في فروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 6629 خلال الربع الأول من العام الجاري وبنمو قدره 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2020، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 2016 رخصة، وبنمو قدره 21%، وفرع خورفكان ثالثاً بمجموع 662 رخصة وبنمو قدره 6%، وجاء فرع كلباء رابعاً بإجمالي 564 رخصة وبنمو قدره 1%، ثم فرع دبا الحصن بواقع 137 رخصة صادرة ومجددة وبنمو قدره 29%.



الرقابة

كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 41554 زيارة رقابية خلال الربع الأول بنمو 49%عن الفترة نفسها من عام 2020، حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي سياق التوزيع الجغرافي وعدد الجولات الرقابية لأفرع الدائرة خلال الفترة نفسها، فقد سجل فرع الصناعية أعلى معدل في عدد الجولات الرقابية بإجمالي وصل إلى 24153 زيارة، في حين بلغ عدد الجولات في فرع المنطقة الوسطى 9799 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات في فرع خورفكان 3229 في حين وصل عدد الزيارات في فرع كلباء إلى 3651زيارة، و722 زيارة في فرع دبا الحصن.



سلطان بن هده: استراتيجية للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو



وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويُسر.

وأكد على أن البيانات الصادرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز، والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.



خلفان الحريثي: عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة



وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، ولا سيما المنطقة الشرقية التي تشهد عناية كبيرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، وأكد الحريثي على أن المؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والمدعومة باستمرارية الحركة التطويرية، حيث تم افتتاح عدد من المرافق السياحية والحضرية والمشاريع السياحية والتجارية والتي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها.

وأكد على أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة. وقد قامت إدارة الفروع بعمل استطلاع رأي لعينة من المستثمرين حول أثر المشاريع التطويرية في المنطقة الشرقية في جذب الاستثمارات إلى المنطقة، وجاءت نتائج الاستطلاع أن 100٪ من المستثمرين اتفقوا على أن الوقت مناسب للاستثمار في المنطقة الشرقية.

ويأتي تنظيم مثل هذه الدراسات في إطار حرص الدائرة على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعمة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ولتحقيق أعلى مستويات التنافسية مسترشدة بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مدعومين بالعديد من المقومات الاستثمارية الفريدة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الثقة بالمناخ الاستثماري في الإمارة.