شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى موسكو عاصمة روسيا بدءاً من 1 مايو المقبل.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى موسكو عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.