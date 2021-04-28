شكرا لقرائتكم خبر عن «كونسورتيوم» بقيادة «باين» يشتري «هيتاشي ميتالز» بـ 7.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة المعادن التابعة لشركة هيتاشي المحدودة يوم الأربعاء إن كونسورتيوم تقوده شركة الأسهم الخاصة العالمية باين كابيتال Bain سيشتري جميع أسهم هيتاشي ميتالز المحدودة مقابل 817 مليار ين (7.5 مليار دولار).

بالنسبة إلى شركة «هيتاشي» التي تمتلك حالياً 53% من شركة هيتاشي ميتالز، فإن الصفقة هي أحدث عملية بيع في إصلاح شامل للأعمال استمر لعقد من الزمان لتحويل الأعمال من الأجهزة الإلكترونية إلى الخدمات الرقمية.

وسيقدم الكونسورتيوم الذي تقوده شركة «باين»، والذي يضم صندوقين يابانيين،2181 يناً للسهم الواحد لشراء 47% من هيتاشي ميتالز غير المملوكة لشركة هيتاشي بعلاوة قدرها 15.8% عن سعر الإغلاق يوم الثلاثاء، وستنفق 382 مليار ين أخرى لشراء حصة هيتاشي البالغة 53%.

سيتم شطب شركة هيتاشي للمعادن من بورصة طوكيو.

وقالت هيتاشي في بيان منفصل إنها تتوقع أن تحقق أرباحاً غير عادية تبلغ 328 مليار ين في السنة المالية الحالية.

سعت هيتاشي إلى شراء مشترين منذ العام الماضي للشركة التي تكبدت خسائر صافية لمدة عامين متتاليين في بيئة أعمال متدهورة.

في السنوات الأخيرة، باعت أيضاً الوحدة الكيميائية «هيتاشي كيميكال» إلى «شوا دينكو» وأعمال التصوير التشخيصي لشركة فوجي فيلم القابضة.

(رويترز)