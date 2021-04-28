«ماريوت» تفتتح «سانت ريجيس داون تاون دبي» بنهاية 2021

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ماريوت الدولية عن توقيع اتفاقية جديدة مع راشد درويش الكتبي (آر دي كيه) للاستثمار السياحي لتعزيز حضور محفظة الفنادق الفاخرة في دولة الإمارات مع إضافة فندق سانت ريجيس داون تاون دبي، حيث تدير ماريوت الدولية حاليا 17 منشأة وأكثر من 6000 غرفة عبر سبع من علاماتها التجارية الفاخرة.

ومن جهته، قال جيروم بريت رئيس قسم التطوير في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماريوت الدولية: «يسعدنا تعزيز علاقتنا مع آر دي كيه للاستثمار السياحي من خلال هذا المشروع المهم، كما تُقدم علامة سانت ريجيس تجارب وخدمات استثنائية في مواقع مرغوبة حول العالم. بهذه الإضافة ستصل العلامة التجارية إلى أحد أرقى العناوين في وسط مدينة دبي، والتي تضم أكثر المعالم شهرة في المدينة.

ومن المقرر أن يقدم فندق سانت ريجيس داون تاون دبي رفاهية لا مثيل لها وخدمة مخصصة وسحراً عصرياً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء».

تغيير اسم الفندق

سيخضع فندق رينيسانس داون تاون دبي إلى بعض التجديدات، وسيتم تغيير اسمه إلى فندق سانت ريجيس داون تاون دبي في نهاية 2021، ومن المتوقع أن تتضمن خطط التجديد تصميماً سكنياً متطوراً مستوحى من الردهة، وإضافة قاعة احتفالات «استور»، والتي تتمحور على تركيز العلامة على استضافة الاحتفالات الشهيرة.

الجدير بالذكر أنه سيتم مزج التجديدات مع السمات المميزة لفنادق ومنتجعات سانت ريجيس، بما في ذلك الطقوس الاحتفالية للعلامة وخدمة المساعد الشخصي الخاصة بسانت ريجيس.

وقال راشد درويش الكتبي رئيس مجموعة راشد درويش الكتبي (آر دي كيه): «نتطلع قدماً لتعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية وتوسيع محفظة فنادقنا في المنطقة، ونبقى ملتزمين بالمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستمرار في الاستثمار وتطوير المشاريع البارزة التي تقدم أعلى معايير الجودة والمعايير الدولية».

يقع الفندق في قلب منطقة الخليج التجاري على طول الواجهة البحرية للقناة، وعلى مقربة من برج خليفة ودبي مول، وسيقدم تجارب مخصصة للضيوف وأماكن إقامة فاخرة مصممة لتلبية احتياجات الضيوف.

من المتوقع أن يمثل فندق سانت ريجيس داون تاون دبي رابع موقع للعلامة التجارية في دولة الامارات، حيث ينضم إلى فندق سانت ريجيس أبوظبي ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي وفندق سانت ريجيس دبي، النخلة.