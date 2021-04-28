شكرا لقرائتكم خبر عن «الظاهرة بايوا» ترفد السوق بمحصول الطماطم المحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الظاهرة بايوا» عن طرح أول قطاف لمحصول الطماطم المزروعة محلياً في السوق الإماراتية، وأكّدت الشركة عزمها على نقل الطماطم ذات الجودة الممتازة، والتي تحمل العلامة التجارية «محلي»، من منشأة «الظاهرة بايوا» في العين وتسليمها مباشرة إلى محال البيع بالتجزئة والسوبر ماركت والمطاعم وشركات توريد المواد الغذائية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتنتج «الظاهرة بايوا» طماطم محلية ذات جودة عالية ومذاق مميز لتلبية الاستهلاك المحلي، حيث تتم زراعة المحاصيل باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتُزرَع الطماطم ضمن بيئة مثالية وممكّنة تقنياً وفق أعلى المعايير الأوروبية، وذلك باستخدام أساليب مستدامة ورائدة مثل التقنيات الموفرة للمياه والممارسات الزراعية الآمنة - مع الحد من استخدام المبيدات الحشرية.

كذلك تستخدم الشركة نظاماً متطوراً للتعبئة والتغليف يوفر مزايا متقدمة تشمل الفرز الألي، والتصنيف والتعبئة التلقائية مع الحد الأدنى من التدخل البشري، ويتم خلال عملية التعبئة استخدام عبوات عالية الجودة بغطاء علوي مستدام تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات ، حيث تم اعتمادها للحفاظ على الطماطم بأقصى قدر من النضارة والجودة.