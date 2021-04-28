«مالية الشارقة» تفعّل نظام «تحصيل» في مراكز «تسهيل»

الشارقة: ”الخليج 365”

عملت دائرة المالية المركزية في الشارقة على تفعيل نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، في مركز المعلومات تسهيل في مدينة الشارقة، وفي مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال تسهيل كلباء، في ظل سعي الدائرة لتطوير نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، ليخدم كل الأفراد المتعاملين مع حكومة الشارقة، من خلال الاتفاق مع مركز المعلومات تسهيل، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل التي من شأنها التيسير على عملاء النظام وتمكينهم من القيام بإعادة تعبئة حساب تحصيل، أو الخدمات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقد استند التفعيل إلى اتفاقية بين الطرفين تم توقيعها خلال الشهر الماضي.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «انطلاقاً من رؤية الدائرة المستندة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تحرص الدائرة على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني، وأفضل الأنظمة المالية، الإلكترونية والذكية، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة، تحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار وإسعاد المتعاملين».

ولفتت إلى أن نظام الإيصال الذكي «تحصيل» يقوم بتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونياً في كل الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة بطريقة آمنة وسهلة، ما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين من شركات وأفراد عبر توفير عدة قنوات لدفع الرسوم.

ضمان تعاون الموظفين

ومن أجل تفعيل «تحصيل» سيلتزم مركز المعلومات تسهيل بتزويد من يرغب من المتعاملين مع الدائرة بالخدمة التي تعرف باسم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل لدائرة المالية المركزية في الشارقة، كما تلتزم الدائرة بضمان تعاون موظفيها مع «تسهيل» في ما يتعلق بالتعامل حسب الأصول وتوفير معلومات التواصل ذات الصلة مع هؤلاء الموظفين، بما في ذلك أرقام الهواتف المباشرة، وتلتزم الدائرة أيضاً بتوفير شاشات ونظام الشحن الخاص بنظام تحصيل للطرف الثاني.

توجه للعالم الرقمي

وعملت دائرة المالية المركزية في الشارقة على تفعيل «تحصيل» مع مركز المعلومات «تسهيل» في مدينتي الشارقة وكلباء، استناداً إلى توجه الدائرة في العالم الرقمي، وفق أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، ويعتبر «تحصيل» أحد العناوين المهمة في الدائرة التي تتكامل مع بقية الخدمات النوعية، حيث تبذل فرق الدائرة المتخصصة كل جهودها لمزيد من الإطلاقات للخدمات المميزة، التي تعود بالنفع والفائدة والتسهيل على المؤسسات والأفراد، وتسهم في دعم أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بمستوى متقدم من الاحترافية والسهولة والدقة والثقة، من خلال تطوير مختلف الأليات المتوافرة وإطلاق المزيد والمبتكر منها.

نظام «تحصيل»

ويعتبر نظام «تحصيل» منصّة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية في الوقت الفعلي، وهو يوفر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية في الشارقة، ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصات الأخرى ضمن القِطاع المالي. ويوفر النظام عدة خدمات للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع.

وتعمل الدائرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.