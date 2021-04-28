موانئ أبوظبي تتلقى طلبات بـ 3 مليارات دولار على سندات دولارية لأجل 10 سنوات

أفادت وثيقة بأن موانئ أبوظبي أعطت اليوم الأربعاء، سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لسندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، والتي ستستخدم في أغراض عامة للشركة.

وأفادت وثيقة بأن موانئ أبوظبي تتلقى طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار على سندات دولارية لأجل 10 سنوات

وأظهرت صحيفة الشروط أن العملية المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم، يرتبها سيتي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وإس.إم.بي.سي نيكو.

(رويترز)