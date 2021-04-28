الاقتصاد

عراقية تنجب 4 توائم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

28 أبريل 2021

16:09 مساء

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بغداد: زيدان الربيعي
أعلنت دائرة صحة الأنبار في العراق، أن عراقية في الثلاثين من عمرها أنجبت 4 توائم بنتين وولدين في مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي.
وذكر إعلام الدائرة في بيان أن «الولادة تمت بعملية قيصرية أجرتها د. بشرى فرحان المحمدي أخصائية الأمراض النسائية، والمواليد بصحة جيدة وتم وضعهم في قسم الخدج لمتابعة حالتهم الصحية بإشراف طاقم طبي متخصص بطب الأطفال وحديثي الولادة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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