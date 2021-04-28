عراقية تنجب 4 توائم

بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت دائرة صحة الأنبار في العراق، أن عراقية في الثلاثين من عمرها أنجبت 4 توائم بنتين وولدين في مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي.

وذكر إعلام الدائرة في بيان أن «الولادة تمت بعملية قيصرية أجرتها د. بشرى فرحان المحمدي أخصائية الأمراض النسائية، والمواليد بصحة جيدة وتم وضعهم في قسم الخدج لمتابعة حالتهم الصحية بإشراف طاقم طبي متخصص بطب الأطفال وحديثي الولادة».