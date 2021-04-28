شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 71,558 لقاح «كورونا» بإجمالي 10,407,782 جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 82,161 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى امس 10,336,224 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 105.23 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

