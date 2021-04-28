شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في نزل غير قانوني في ريجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريجا - أ ف ب

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب تسعة آخرون بجروح في حريق اندلع صباح، الأربعاء، في نزل غير قانوني في وسط العاصمة اللاتفية ريغا، بحسب فرق الإنقاذ.

وقال أندريس غريشينز نائب قائد شرطة لاتفيا: «قتل ثمانية أشخاص وأصيب تسعة في الحريق في النزل».

وفتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً لكن لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى صباح الأربعاء.

وأوضح غريشينز، أن «الجثث متفحمة إلى درجة أننا لا نستطيع حتى الآن تحديد البلد الذي ينتمون إليه. التهمت النيران أوراقهم الثبوتية»، مؤكداً أن «اختبارات الحمض النووي ستكون ضرورية» لتحديد هوية الضحايا.

وكتب مارتينز ستاكيس رئيس بلدية ريغا بعد زيارة المبنى على «تويتر»: «كان النزل الواقع في الطابق السادس من مبنى تابع للدولة، غير قانوني».

وأفاد سكان محليون لوسائل الإعلام في لاتفيا، بأن المؤسسة التي وصفت نفسها بأنها «نزل على الطراز الياباني» كان يتردد عليها أشخاص يتعاطون المخدرات والكحول.

وقالت وزيرة الداخلية سانديس غيرغنز إن عناصر الإطفاء منعوا منذ كانون الثاني/يناير من إجراء عمليات تفتيش روتينية للتأكد من سلامة المبنى.

وأضافت: «ركّبوا أبواباً سميكة من الصلب ولم يسمحوا لعناصر الاطفاء بالدخول».

وكانت السلطات قررت إغلاق النزل غير القانوني لكن الحريق اندلع قبل تنفيذ القرار.