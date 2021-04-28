شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة كبيرة في مسابقة البرمجة في «أمريكية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

تسابق طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، في جو حماسي شديد، على حل 10 مشكلات برمجة صعبة، في غضون خمس ساعات، ضمن مسابقة البرمجة التي أقامتها الجامعة أخيراً.

وتستقبل هذه المسابقة السنوية، التي ينظمها قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة، منذ عام 2001، مشاركات الطلبة من جميع التخصصات، حيث يقيّم أداء الطلبة، بناءً على حلهم لأكبر عدد من مشكلات البرمجة المطروحة في المسابقة، وبأقل عدد من المحاولات، خلال الوقت المخصص.