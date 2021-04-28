شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة غازكو تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع "غازكو" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 37.5 مليون ريال عن العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 75 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 136.9 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 109.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات ب 40.5 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية ب 16.6 مليون ريال بالرغم من تكبد الشركة تكاليف برنامج التقاعد المبكر للعاملين ب 4.3 مليون ريال.