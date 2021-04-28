شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الكميات المُباعة ترفع أرباح "سابك للمغذيات" 39% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة سابك للمغذيات الزراعية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 423 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 304 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 502 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 278 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 728 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى التوقف غير المجدول لمصنع سافكو، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.