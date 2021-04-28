شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار البيع يقود أرباح "المتقدمة" للارتفاع 64% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 64.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 164 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 125 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.

وارتفعت المبيعات إلى 632 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 535 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.