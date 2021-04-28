شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "بوان" 174% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بوان، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 174% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 49.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 31.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات وهامش الربح حقق قطاع الصناعات الكهربائية أرباح بالمقارنة مع خسائر خلال الفترة المماثلة من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 862.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 644.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض أرباح استبعاد وتقييم الإستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وارتفاع مصاريف الزكاة وخسائر الانقطاع في أحد الأنشطة التشغيلية.