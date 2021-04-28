شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه لتكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار ، تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،قبل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،وينتظر المتعاملون تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ، للحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2056$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2089$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2092$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، بعدما فقد ذات النسبة فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2117$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الارتفاع فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

قفز عائد سندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.65% ،تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بعد ارتفاع توقعات المستثمرين حيال التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2013.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي ضمن أحدى الفعاليات الاقتصادية عبر الانترنت ،ومن المتوقع أن تعلق على تطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ومستقبل السياسة النقدية.