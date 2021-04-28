ولي العهد: قطاع الإسكان حقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتملك قبل نهاية 2020

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وقال ولي العهد حول إنجازات الرؤية: "الإنجازات كثيرة جداً ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 سنة لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ 15 عاماً تقريباً، ومستوى نسبة تملّك الإسكان ما بين 40 إلى 50 % وقبل الرؤية كانت 47 %، ورُصد للوزارة 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن الوزارة من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيسي هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة".
وأضاف:" اقتربنا من أن نكسر أرقام الرؤية قبل الوصل إلى 2030 بكثير، فمثلاً الإسكان هدف الرؤية 62% وصلنا إلى 60% في 2020 و62% سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62% إلى 70% من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن".
وأشار ولي العهد إلى أن قطاع الإسكان نجح خلال فترة وجيزة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة التملك كانت متدنية جداً بين 40-50% في السابق، ووصلت إلى 47% في عام 2016، وتمكنت منظومة الإسكان خلال 4 سنوات فقط في رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020.
ونوّه إلى أن السبب وراء تأسيس شركة روشن أن تكون كخطة بديلة فيما لو لم تتحقق مستهدفات الإسكان بسبب غياب الهيكلة والسياسات وفرق العمل، ولكن نجحت وزارة الإسكان في العمل المطلوب بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، بتحقيق نسبة التملك المستهدفة في 2020 والبالغة 60%.
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