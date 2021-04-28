شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يرتفع على استحياء – تحليل – 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد، ويستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر على سعر 261.97 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 259.30، ليستهدف مستوى المقاومة 275.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد