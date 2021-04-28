شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.62% بما يعادل -3.85 نقطة ليستقر على سعر 615.27 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 587.97، ليستهدف مستوى المقاومة 647.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه