شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.7765 ليختبر الدعم الأهم 0.7735، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تحفّز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7835 ثم 0.7900 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.7735.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد