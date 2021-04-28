شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ليضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن الفرص لا تزال متاحة لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يعتمد على الثبات فوق 25.50، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.90 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد