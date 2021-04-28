شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي إضافي ليختبر الدعم المحوري 1765.00، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج رأس وكتفين قد يجبر السعر على التحول إلى الانخفاض في حال تم كسر الدعم المذكور.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1765.00 سيضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية تصل إلى 1735.00 على المدى القريب، بينما يمثل اختراق 1783.00 مفتاح استئناف الموجة الصاعدة التي تبدأ أهدافها الرئيسية عند 1800.00 وتمتد إلى 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد