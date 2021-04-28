شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للدعم المحوري 1.3865، ولا يزال عالقاً بين هذا الدعم والمقاومة 1.3900، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتأكيد الاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي