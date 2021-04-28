شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة الصاعدة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو 1.2170 الذي يمثّل محطّتنا التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 1.2064 – 1.2050 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد