شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 303.57 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 297.80، ليستهدف مستوى المقاومة 320.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد