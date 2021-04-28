شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -19.62 نقطة ليستقر على سعر 2,307.12 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,250.0، ليستهدف مستوى المقاومة 2,400.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه