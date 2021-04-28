شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل ينخفض بمنطقة سلبية – تحليل – 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليستقر السهم بهذا الانخفاض أدنى مستوى 58.95، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.91 إلى 68.46)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.79 نقطة ليستقر على سعر 57.97 دولار، ويعاني السهم وسط ذلك من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 58.95، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 56.03 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط