شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تنجح في توفير أول خط مؤجر للاتصال من الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نجاحها في توفير أول خط مؤجر للاتصال من الجيل الخامس في دولة الإمارات، لمكتب الشركة الصينية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، الواقع في المدينة الصناعية بدبي. ويضاف هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة إلى قائمة الخدمات التي توفرها دو لعملائها من المؤسسات، حيث ستوفر للشركة الصينية من خلال هذا الخط، خدمات اتصال مؤجرة عالية الكفاءة وموثوقة والأولى من نوعها باستخدام أحدث تقنيات الجيل الخامس.

وبالإضافة إلى ميزات الاتصال الحصري، يساعد الخط المؤجر أيضاً على تلبية متطلبات مستوى الخدمة لتطبيقات الاستخدام النهائي المهمة. ومن خلال التغطية الواسعة للشبكة إلى جانب السعة العالية، يضمن الخط سرعات تنزيل وتحميل عالية السرعة، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بقدرات التحكم بشكل كامل، مما يضمن تجربة استخدام محسنة دون انقطاع.

سرعات استثنائية

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «أدت الحاجة المتزايدة لخدمات الاتصال السلس إلى زيادة الطلب على السعة الإضافية للشبكة إلى جانب الحلول الشبكية المتطورة. ويسرنا التعاون مع الشركة الصينية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط لتزويدها بأول خط مؤجر للاتصال من الجيل الخامس في دولة الإمارات، والذي يوفر سرعات استثنائية مع زمن انتقال منخفض للغاية. وباعتقادنا أن وجود بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات المستقبل إضافة إلى خدمات اتصال متطورة سيسهم في دعم احتياجات الشركة ويوفر لها اتصالاً سريعاً وموثوقاً يمكنها الاعتماد عليه في عملياتها».

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية التي يوفرها الخط المؤجر الجديد في «خدمات الوصول المخصصة» التي يمكن إضافتها إلى شبكات الاتصالات، لتوفير اتصالات عالية السرعة للمناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الألياف. كما تُعد هذه الخدمات مفيدة أيضاً في حالات تطبيقات التنقل وفي السيناريوهات التي تتطلب توفير خدمة اتصال أسرع.

اتصال سريع وموثوق

ومن جهته قال تشو جيانتشاو، المدير التنفيذي للمعلومات في الشركة الصينية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط: «لقد فرض الوباء الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر مرونة للعمل، مع ضرورة تعزيز مجالات التعاون على نحو سلس داخل فرقنا الموسعة. ولتحقيق هذه الأهداف، نحتاج إلى أدوات آمنة تسهل إدارتها، إضافة إلى اتصال سريع وموثوق. وسيساعد خط الاتصال المؤجر من الجيل الخامس على تسهيل الاتصال عالي السرعة بين الفرق مما يعزز تجربة الموظفين والعملاء في نهاية المطاف».

وتخطط دو مستقبلاً لتنفيذ عدة تجارب وحالات استخدام لخطوط الاتصال من الجيل الخامس المؤجرة للمؤسسات لضمان وجود بنية تحتية مكافئة لشبكات الألياف ويمكن الاعتماد عليها.