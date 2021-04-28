عمومية «إعمار مولز» تقر عدم توزيع أرباح على المساهمين

دبي: ”الخليج 365”

عقدت «إعمار مولز» الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة، الثلاثاء، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء البارز الذي حقّقته الشركة، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها في الاقتصاد العالمي وسوق تجارة التجزئة.

كما سلّط مجلس إدارة الشركة الضوء على جهود «إعمار مولز» في دعم حكومة دبي في التصدّي لجائحة كوفيد-19، وذلك بإنشاء مركز تطعيم في دبي مول. كما أشار إلى دعم إعمار مولز أصول التجزئة والمستأجرين لديها ومساعدتهم على تحمّل الضغوط المالية نتيجة الوضع الذي فرضته الجائحة، وحمايتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء الإيجارات بقيمة تصل إلى أكثر من مليار درهم في 2020، كما تم تمديد فترة هذا الدعم حتى 31 مارس 2021.

وخلال الاجتماع، صادقت الجمعيّة العموميّة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدقّقين، وقوائمها الماليّة الموحّدة لعام 2020، كما أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: «على الرغم من التحديّات، تمكّنت إعمار اليوم بفضل مساهمة شركائنا ودعم موظّفينا المستمر من الحفاظ على مكانتها الاستثنائية. ورغم الأوقات العصيبة التي لم نشهد مثيلاً لها منذ عقود، أظهرنا قدرتنا الهائلة على التكيّف، لتتمكّن إعمار من الاستمرار في تقديم تجربة فريدة للمقيمين والسائحين على حدّ سواء».

وأضاف العبّار: «نتوقّع استمرار هذه النتائج الإيجابية في العام المقبل مع عودة الزوّار إلى مراكز التسوّق والمراكز الترفيهية. ونحن بدورنا نواصل تطوّرنا ومواكبتنا لأحدث الابتكارات الرقميّة، ونسعى للتواصل مع عملائنا وشركائنا عبر أحدث الطرق الذكيّة، لتحقيق النمو المستمر والدائم لأعمالنا».

واستعرض اجتماع الجمعيّة العموميّة الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة والتي ساهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب في عام 2020، على الرغم من الجائحة التي كان لها تأثير كبير في الاقتصاد العالمي. فقد قامت بتبنّي وتنفيذ العديد من المبادرات المميزة في المجال الرقمي بالسرعة القصوى لضمان الفعاليّة والكفاءة المثلى لسير عمليات تشغيل وإدارة مراكز التسوّق. وتمكّنت الشركة من الاستمرار في تقديم الأفضل لعملائها مع اتباع الإجراءات اللّازمة للمحافظة على سلامتهم.