البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق التجاري لما بعد «بريكست» مع لندن

بروكسل- أ.ف.ب

صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ووضع حداً لفصل خروج بريطانيا المؤلم، وفقاً لنتائج التصويت التي أُعلنت رسمياً، الأربعاء. وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائباً على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت.