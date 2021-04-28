«جوجل» يحتفل بميلاد نور الشريف الـ75

الشارقة: ”الخليج 365”

احتفل عملاق محركات البحث العالمي «جوجل»، الأربعاء، بالذكرى الـ75 لميلاد الممثل المصري الراحل نور الشريف، إحدى أبرز المواهب التي مرت على تاريخ الفن في مصر، حيث نشر على الصفحة الرئيسية 3 صور لشخصيات جسدها الشريف في مسيرته الفنية، التي امتدت لنحو 40 عاماً.

وولد نور الشريف في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة في 28 إبريل / نيسان 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، وتوفي في 11 أغسطس / آب عام 2015.

وكان أبرز ما قدمه الشريف على الشاشة الصغيرة «عمر بن عبد العزيز» و«هارون الرشيد»، وقدم العديد من القصص الاجتماعية في «لن أعيش في جلباب أبي»، و«عائلة الحاج متولي»، كما قدم ثلاثية «الدالي».

وكانت آخر أعماله الفنية الفيلم السينمائي «بتوقيت القاهرة»، الذي نال جائزة مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عام 2015.