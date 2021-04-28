الاقتصاد

«يويفا» بصدد زيادة التشكيلة إلى 26 لاعباً في بطولة أوروبا 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

28 أبريل 2021

12:04 مساء

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زيوريخ - رويترز
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بصدد زيادة حجم قوائم المنتخبات الوطنية في بطولة أوروبا هذا العام من 23 إلى 26 لاعباً.
وستتغير اللوائح من أجل تخفيف الحمل على اللاعبين بعد تأخر انطلاق موسم 2020-2021 العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، بينما تم تقليص مدة الموسم أيضاً لينتهي في مايو /أيار قبل بطولة أوروبا التي تقام في الفترة من 11 يونيو /حزيران إلى 11 يوليو /تموز.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الاثنين، إن القرار اتخذ بواسطة لجنة المنتخبات الوطنية في «يويفا» اليوم ومن المتوقع أن تصدق عليه اللجنة التنفيذية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا الشهر الماضي، إنه يدعم مقترح زيادة حجم القوائم بسبب مخاطر إصابة اللاعبين بكوفيد-19 وصعوبة استبدالهم أثناء بطولة أوروبا 2020. وأكد «يويفا» الشهر الماضي أن الفرق سيسمح لها بإجراء خمسة تغييرات في كل مباراة ببطولة أوروبا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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