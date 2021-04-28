ضبط رسالة تحوي رصاصات موجهة إلى رئيسة منطقة مدريد

مدريد-أ.ف.ب

ضبطت خدمة البريد الإسبانية رسالة تحتوي على رصاصات موجهة إلى رئيسة منطقة مدريد اليمينية، إيزابيل دياز أيوسو، وفق ما ذكرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، بعد أن تلقى سياسيون من اليسار تهديدات مماثلة. وتم إرسال رسائل التهديد هذه في خضم حملة الانتخابات المحلية في مدريد التي ستجرى في الرابع من مايو/ أيار. وتعد إيزابيل دياز أيوسو المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع.

وقالت الحكومة في بيان، إن «أجهزة الأمن التابعة لمكتب بريد مركز التوزيع في سانت كوجات (كاتالونيا، شمال شرق)، ضبطت رسالة موجهة إلى رئيسة منطقة مدريد تحتوي على رصاصتين». وتابع البيان أن مكتب البريد رصد أيضاً في فاليكاس وهي منطقة في جنوب مدريد، «رسالة أخرى موجهة للقيادة العامة للحرس المدني وتحتوي على أربع رصاصات». وتجري الشرطة تحقيقاً في هذه الحوادث التي أدانتها الحكومة «بشدة».

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في تغريدة: «لسنا متسامحين، ولا متواطئين مع العنف ونشر الكراهية. نحن الديمقراطيين لن نتسامح مع ذلك. نعرب عن إدانتنا الحازمة ورفضنا الشديد لهذه الأعمال».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تلقى وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا، وزعيم حزب «بوديموس» (اليسار الراديكالي) بابلو إيجليسياس، وقائدة الحرس المدني ماريا جاميز، رسائل تحتوي على تهديدات بالقتل، ورصاص من بندقية هجومية استخدمها الجيش الإسباني بين الستينات والثمانينات.

واستنكرت أيوسو التوظيف السياسي الذي يستخدمه اليسار، على حد قولها، لهذه التهديدات وتحدثت عن «السيرك». كما تلقت وزيرة السياحة في حكومة بيدرو سانشيز، رييس ماروتو، ظرفاً، الاثنين، فيه «سكين ملطخ بالدماء»، لكن تبين، وفقاً لجميع وسائل الإعلام الإسبانية، أن شخصاً يعاني مرضاً عقلياً هو المرسل.

وأثارت رسائل التهديد هذه الحملة المحلية حيث ركز اليسار، المتخلف في استطلاعات الرأي، في الاقتراع على معركته ضد اليمين المتطرف. وغادر بابلو إيجليسياس، الجمعة، برنامجاً إذاعياً عندما شككت مرشحة حزب «فوكس اليميني المتطرف، روسيو موناستيريو في صحة التهديدات.

ودعا الاشتراكيون، الثلاثاء، إلى تشكيل «طوق صحي» لمنع حزب «فوكس» من دخول حكومة المنطقة، في الوقت الذي قد تحتاج أيوسو إلى دعم اليمين المتطرف للوصول إلى الحكم، حسب استطلاعات الرأي.