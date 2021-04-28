تصريحات ظريف المسرّبة تتسبب بـ«اقتتال داخلي».. وروحاني يعلّق

طهران-أ.ف.ب

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في منشور عبر تطبيق «إنستجرام»، الأربعاء، أسفه لتحوّل تصريحاته المسربة إلى «اقتتال داخلي» في إيران، بعد انتشار تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الدبلوماسية، وأثار جدلاً واسعاً في طهران، في حين اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تسريب التسجيل الصوتي العائد لظريف يهدف إلى التسبب بـ«اختلاف» داخلي، تزامناً مع المباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي. وقال إن التسجيل «تم نشره في وقت كانت (مباحثات) فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل» إيران، في أول تصريح له حول الأزمة.

وفي حين أكد ظريف طبيعة العلاقة الوثيقة التي جمعته باللواء الراحل قاسم سليماني، أحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لإيران، شدد على أن الفكرة الأساسية من حديثه كانت تقديره وجود حاجة إلى «تعديل ذكي» في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية في إيران.

وكتب ظريف: «آسف بشدة كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحوّل إلى اقتتال داخلي». كما أبدى أسفه لأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية «تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي».

وأرفق ظريف المنشور عبر حسابه الموثق، بشريط مصور لزيارة قام بها هذا الأسبوع، إلى موقع اغتيال سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في «الحرس الثوري»، والذي قضى بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/ كانون الثاني 2020. وشدد الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام 2013، على أنه حظي «بشرف صداقة عميقة وتعاون مع سليماني لأكثر من عقدين من الزمن، وعلاقاتنا الشخصية والمهنية لم تخفت حتى مقتله، لكنها تعمقت دائماً».

واعتبر ظريف أن الدبلوماسية والميدان العسكري يمثلان «جناحي قوة» لإيران. وأوضح أن «الفكرة الأساسية» التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على «الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين، وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف للقائد الأعلى»، في إشارة إلى مرشد إيران علي خامنئي. وأكد أن «حماية مصالح البلاد وشعب إيران الصبور، هي عهد سألتزم به حتى اللحظة الأخيرة»، مشدداً على أنه دائماً ما اتبع «السياسات المقررة للبلاد ودافعت عنها بقوة».

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أعلن، الثلاثاء، أن الرئيس حسن روحاني، طلب التحقيق في «مؤامرة» تسريب تسجيل ظريف.

ويتحدث ظريف في التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونشرته، الأحد، وسائل إعلام خارج إيران، إلى دور وازن في السياسة الخارجية أدّاه خصوصاً سليماني.

وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس روحاني.

وتطرق ظريف لمسائل من أبرزها دور سليماني، قائد قوة القدس في «الحرس الثوري»، في السياسة الخارجية، وأن «الميدان» حظي بأولوية على حساب الدبلوماسية، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن التسجيل مقتطع من حوار لسبع ساعات غير مخصص للنشر، وتضمن مواقف «شخصية» للوزير.