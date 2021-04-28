شكرا لقرائتكم خبر عن 68.3 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في 1 مايو من كل عام، ويعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

وبلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 68.3% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين "15 سنة فــأكثر" مقابل 66,2% خلال عام 2019، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,0%، بينما بلغت 88,0% للإناث خلال عام 2020 .

وانخفضت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلـين "15 سنة فــأكثر" مقابل 45.2% خلال عام 2019 ، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 40.2%، بينما بلغت 71.4% للإناث خلال عام 2020 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.2%، بينما بلغت 34.5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020.

وانخفضت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39.1% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 39.3% خلال عام 2019، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 34.0%، بينما بلغت 69.4% للإناث خلال عام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 96.9%، بينما بلغت 26.7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور "40.8 ساعة" مقارنة بـ"35.9 ساعة" للإناث، بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط "46,3ساعة"، ثم العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط "43.7ساعة" ويليها أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط "43.6ساعة"، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال بمتوسط "42,0 ساعة" ثم العاملين في القطاع الخاص بمتوسط "41.1 ساعة"، وتم تدريب عدد "102106" متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى عدد "770" مركز تدريب فى "27" محافظة .