شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-4-2021 ، أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، واستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib" فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية انخفاضا طفيفا بمقدار قرش مسجلا 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامي تباين سعره مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.