شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 28-32 جنيها فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن بجميع أنواعها اليوم الأربعاء 28-4-2021 وذلك وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء الأكثر انتشارا 28-32 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

أما أسعار البيض فتراوحت أسعار الكرتونة بين 33-35 جنيها بالنسبة للبيض الأبيض، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن تفاصيل استعداد الدولة لشهر رمضان الكريم، مؤكدا أن أسعار كيلو الدواجن ستكون 30 جنيها خلال شهر رمضان، وسيتم ضخ 100 طن يوميا.