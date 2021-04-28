شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تُرسي عقد مركز "جادة المدينة" بقيمة 257 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن ترسية وتوقيع عقد إنشاء وتطوير مركز جادة المدينة بالمدينة المنورة مع شركة لنكس للمقاولات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة العقد 257.3 مليون ريال، فيما يمتد العقد لـ 14 شهرا، مشيرا إلى أن العقد يخص إنشاء وتطوير مركز تجاري في المدينة المنورة، حيث يتضمن العقد إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض وأعمال التشييد والبناء والتطوير.

ويأتي هذا العقد ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الطرف الآخر، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 30 سبتمبر 2020م، حيث تم تحديد شروط وأحكام هذا العقد على أساس تجاري بحت وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم يتضمن أية شروط أو مزايا تفضيلية.

وذكرت الشركة في البيان أن عملية ترسية هذا العقد تمت عن طريق طرح مناقصة مغلقة، حيث تم استلام الردود من قبل ثمانية شركات مقاولات سعودية حائزة على تصنيف درجة أولى بما فيهم الشركة التي تم ترسية العقد عليها.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الشركة المشتملة على اقتناص الفرص والمواقع المميزة في المناطق التي لا يزال بها طلب متزايد على الوجهات العصرية مثل مراكز التسوق المفتوحة. إضافة لذلك، فإن أمانة منطقة المدينة المنورة حريصة على تطوير المدينة المنورة بالمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على سكانها وزوارها، حيث تتسم المدينة المنورة بأنها من أكثر المناطق نمواً سكانياً بالمملكة علاوة على كونها جزءا من مراحل الحج العمرة والتي ستتأثر إيجاباً برؤية 2030 التي تستهدف زيادة أعداد السياح والحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

ويُعد هذا المشروع ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير.

وكانت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، أعلنت في مارس الماضي، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

ووقعت شركة "الحكير" اتفاقية شراء أسهم، للاستحواذ على 39.253 ألف سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت "الحكير" أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال سيكون من موارد الشركة الذاتية.