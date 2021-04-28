شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان: نتفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية لبيعها 1% من أسهم "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنه يجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات الأجنبية، لبيعها 1 % من أسهم شركة أرامكو السعودية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن ذلك سُيمكّن شركة أرامكو من ممارسة أنشطتها ودعم مبيعاتها في الدولة التي تنتمي لها تلك الشركة.

وقال ولي العهد إن شركة أرامكو ستعمل على صناعة السفن وستكون من أكبر المصنعين وهذا ينطبق على الأسلاك وغيرها لدعم المحتوى المحلي.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر للطاقة، أقيم في مارس المضاي، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.