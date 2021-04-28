شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: لا ضريبة على الدخل بالمملكة والقيمة المضافة قرار مؤقت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، ويعتقد أنه مؤلم، ولكن جاء لتلافي قرارات أقصى.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون 5 سنوات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد ولي العهد أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.