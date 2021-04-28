شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: لا ضريبة على الدخل بالمملكة والقيمة المضافة قرار مؤقت والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، ويعتقد أنه مؤلم، ولكن جاء لتلافي قرارات أقصى.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون 5 سنوات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد ولي العهد أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أكد أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.
وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.
وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.
وكشفت الهيئة في نهاية الشهر الماضي مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.
وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أنه عند حدوث اختلاف السعر المعروض على الرف عن الفاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو إصدار فاتورة بلغة غير العربية، يمكن التواصل مع الوزارة لتقديم بلاغ يستوجب العقوبة.
وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام قبل الماضي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.