شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: نستهدف تخفيض البطالة لـ 11% هذا العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14% والمستهدف خفضها لـ 11% بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7% في عام 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي هذا العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة، إن المملكة لم تغير هدف البطالة للعام 2030، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021.
وتابع: "هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد".
وكان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد تراجع إلى 11.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع 12.5% بالربع المقابل من العام 2019، ليبتعد وبشكل كبير عن مستواه القياسي المرتفع عند 12.9% المسجل في 2018.
فيما استقر معدل البطالة لإجمالي السكان بما في ذلك الوافدين بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020 حول مستويات 5.7%، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.