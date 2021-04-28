شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: نستهدف تخفيض البطالة لـ 11% هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14% والمستهدف خفضها لـ 11% بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7% في عام 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي هذا العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".