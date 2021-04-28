شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "أسمنت حائل" 36% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الأرباح بنسبة 35.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 23.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 48.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الإيرادات إلى 81.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 119.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 107.5 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 59.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

وارتفعت المبيعات إلى 336.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 274.4 مليون ريال خلال العام 2019.