شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى لثقة المستهلكين الأمريكيين في 14 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوى في 14 شهراً في إبريل مع تزايد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتحفيز مالي إضافي مما سمح لمعظم شركات الخدمات باستئناف النشاط وتعزيز الطلب والتوظيف في الشركات.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تسارع إلى قراءة عند 121.7 هذا الشهر. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير/شباط 2020، قبيل بداية جائحة كوفيد-19، وبعد قراءة بلغت 109.0 في مارس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 113.0 في إبريل.

(رويترز)