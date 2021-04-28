زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية اسام الهنديّة

نيودلهي-أ.ف.ب

ضرب زلزال بقوة 6 درجات ولاية اسام في شمال شرق الهند، فجر الأربعاء، وفق ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء. وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلومتراً (18 ميلاً) عند الساعة «02,21 بتوقيت جرينتش»، مضيفاً أن احتمال وقوع ضحايا ضئيل.

وحُدد مركز الهزة في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية اسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان. وقال سكّان في غواهاتي، عاصمة الولاية، على بُعد نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب، إنّ الزلزال هزّ مباني وخلّف الكثير من الشقوق في الجدران. وأضافوا أنّهم شعروا أيضاً بهزّات ارتداديّة عدّة.