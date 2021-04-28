شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تتجه لإنهاء حال الطوارئ في ضوء تحسن الوضع الوبائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة-أ.ف.ب

أعلن الرئيس البرتغالي، الثلاثاء، أنّ حال الطوارئ السارية في البرتغال منذ تشرين الثاني/نوفمبر للحدّ من جائحة «كوفيد-19» ستنتهي، الجمعة، بفضل تحسّن الوضع الصحّي. وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في خطاب متلفز: «قرّرتُ عدم تجديد العمل بحال الطوارئ». وأضاف: «الاستقرار وانخفاض عدد الوفيات والأشخاص الذين يدخلون المستشفى (...) أثّرت في قراري»، لكنّه دعا في الوقت نفسه إلى توخّي الحذر.

وبعد تسجيل البلاد ذروةً بعدد الإصابات مع ما يقرب من 13 ألف حالة جديدة نهاية كانون الثاني/يناير، استقرّ عدد الإصابات اليوميّة ما دون 500 حالة خلال الأيّام الأخيرة. وحال الطوارئ نظام استثنائيّ يُتيح للحكومة خصوصاً اتّخاذ تدابير لتقييد بعض الحرّيات بهدف إبطاء تطوّر الجائحة. وبعد التشاور مع الخبراء، الثلاثاء، بشأن الوضع الصحّي في البرتغال، يتوجّب على الحكومة أن تقرّر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستُواصل خطّتها للخروج من الحجر تدريجياً.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ العمل على «مكافحة الجائحة يتقدّم بشكل إيجابي»، في وقتٍ لم تُسجّل البلاد في اليوم السابق أيّ وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» وذلك للمرّة الأولى منذ آب/أغسطس 2020.