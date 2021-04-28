شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مئتي ألف وفاة بـ«كورونا» في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي-أ.ف.ب

تجاوز عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في الهند المئتي ألف، الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية. وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصاً في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفاً في الساعات الـ24 الماضية. وخلال نيسان/إبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة.

وأدى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي يُعزى خصوصاً إلى متحور للفيروس وإلى التجمعات السياسية والدينية الواسعة، إلى ازدحام هائل في المستشفيات التي تعاني نقصاً شديداً في الأسرّة والأدوية والأكسجين. والأزمة خطرة خصوصاً في نيودلهي، حيث تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة.

وأعطت الهند حتى الآن 150 مليون لقاح. واعتباراً من السبت، سيتم توسيع البرنامج ليشمل جميع البالغين أي أنه سيتمكن 600 مليون شخص إضافي من الاستفادة منه. ومع ذلك، تشير العديد من الولايات إلى أن مخزونها من اللقاحات غير كافٍ بينما يدعو الخبراء الحكومة إلى إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة والمناطق الأكثر تضرراً.