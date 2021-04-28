شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالي والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الاسترالي وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 3.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.2% مقابل تراجع 1.5% في القراءة السنوية السابقة، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 4.6%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الأول مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع الماضي والتوقعات عند 0.9%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة الميزان التجاري للبضائع اتساع الفائض إلى 8.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.54 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، ويتطلع المستثمرين للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

كما تتطلع الأسواق للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن خطابه في وقت لاحق اليوم في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز لأكبر اقتصاد في العالم، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 147.54 مليون ولقي 3,116,444 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.44% ليربح 8.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1,911.91، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 110.45 نقطة ويصل إلى المستوى 29,102.34.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.08% ليربح 4.03 نقطة ويصل إلى المستوى 5,094.55، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 2.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,445.20.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليربح 48.53 نقطة ويصل إلى المستوى 28,990.07، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.84% ليخسر 27.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,188.32.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.24% ليربح 30.44 نقطة ويصل إلى المستوى 12,650.96، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح هو الأخر 32.07 نقطة ويصل إلى المستوى 7,065.90.