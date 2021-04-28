شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأدنى له في ثمانية أسابيع أمام الين والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس، موضحاً الأعلى له 16 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 108.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.70، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 108.95، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.67.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 3.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.2% مقابل تراجع 1.5% في القراءة السنوية السابقة، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 4.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل 86.7$ مليار في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن ضمن خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز، ويذكر الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن كشف في خطابه في بيتسبرغ نهاية الشهر الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام.