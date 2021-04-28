شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوع أمام نظيره الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له 20 من نيسان/أبريل، حينما اختبر الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في واشنطون.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7739 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7765 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7726، بينما حقق الأعلى له عند 0.7772.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الأول مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع الماضي والتوقعات عند 0.9%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة الميزان التجاري للبضائع اتساع الفائض إلى 8.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.54 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل 86.7$ مليار في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن ضمن خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز، ويذكر الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن كشف في خطابه في بيتسبرغ نهاية الشهر الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام.